Praha Sobě kvůli informacím o Pospíšilovi vyzve Pekarovou Adamovou k rozpuštění pražské buňky TOP 09

Pekarová Adamová by podle Prahy Sobě měla rozpustit celou pražskou buňku strany. „Z protokolů je jasné, že právě pražská buňka TOP 09 se aktivně zbavila neúplatných zastupitelů, kterými byli Radek Vondra a Jiří Koubek. Místo aby se očistili a naopak se zbavili těch, kteří dlouhodobě této straně škodí, tak výsledek byl přesně opačný. A výsledek byl, že pražskou TOP 09 zcela ovládnul z našeho pohledu zkompromitovaný Jiří Pospíšil,“ uvedla zastupitelka uskupení Hana Třeštíková.

Podnětem k návrhu na Pospíšilovo odvolání byl pro Prahu Sobě článek Deníku N , odkazující na neveřejný policejní spis. Pospíšil podle něj zorganizoval schůzku zástupců STAN a TOP 09, kde se setkali jeho bývalý asistent Jiří Fremr s jedním z hlavních obviněných v kauze Dozimetr Michalem Redlem. Podle zástupců Prahy Sobě to znamená, že Pospíšil stál u zrodu korupční skupiny.

Pospíšil: Nejsem obviněný ani podezřelý

Pospíšil v reakci zopakoval, že má svědomí čisté a neudělal nic nezákonného ani nemorálního. „V červenci minulého roku jsem dobrovolně podal výpověď na policii, sdělil jsem veškeré informace, které jsem o této kauze věděl. Já nejsem ani podezřelý, ani obviněný – to je výsledek práce policie,“ řekl. Dodal, že pokud by obviněn byl, okamžitě by rezignoval na funkci v radě hlavního města.

„Myslím, že pro politiky platí presumpce viny, ale presumpce viny znamená, že jste obviněný, to neznamená, že opozice o vás tvrdí, že jste pachatelem nějakého trestného činu,“ dodal.

Sdělil také, že jeho advokát již poslal Deníku N předžalobní výzvu například kvůli podle něj nepravdivému tvrzení, že vlastnil šifrovaný telefon.

Mimořádné jednání

Piráti už dříve uvedli, že pokud bude Pospíšil obviněn v kauze Dozimetr, očekávají jeho okamžitou rezignaci z funkce pražského náměstka. Jeho nominace je však podle nich politickou odpovědností klubu SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL). K odstoupení Pospíšila nevidí podle dřívějšího vyjádření důvod ani předseda klubu SPOLU Tomáš Portlík (ODS).

Opoziční ANO chce k otázce svolat mimořádné jednání zastupitelstva, začalo k tomu sbírat podpisy nutné třetiny z 65 městských zastupitelů. Čižinský ve čtvrtek řekl, že Praha Sobě své podpisy připojí v případě, že selžou jednání s Piráty a STAN o Pospíšilově odvolání. „Mimořádné zastupitelstvo vnímáme jako mimořádný krok – až když vyčerpáme všechny ostatní možnosti. My ale očekáváme, že Piráti i STAN si uvědomí, že jediným způsobem, jak zatočit s korupcí, je neponechat moc lidem, kteří prokazatelně tuto moc zneužívají,“ řekl.

Podle šéfa pražského ANO Ondřeje Prokopa již podpisy pro svolání mimořádné schůze připojili zastupitelé opozičního SPD. Pospíšil ve čtvrtek uvedl, že to pro vyjasnění situace také podporuje.