Alena Zárybnická doporučuje nejkrásnější snímky počasí za rok 2021. Ve finále světové soutěže je i Čech

A co Čech? A nakonec fotografie českého autora Petra Hykše a jeho Varování před globální změnou klimatu z mezosféry. Noční svítící oblaka se vyskytují ve výškách od 75 do 90 kilometrů nad zemí – tedy v mezosféře. Jsou to krystalky ledu osvícené sluncem, které je už dávno za obzorem. Díky němu tak vlastně vidíme za roh. A to se hodí, ne? Mimochodem, v Praze je poprvé pozoroval geofyzik Václav Láska v roce 1885.