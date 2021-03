Nikdo neumí říct, jaké počasí je právě teď. Meteorologové se nedívají z okna, využívají nowcasting

S trochou nadsázky lze říci, že jediná teoretická možnost, jak dokonale modelovat počasí celé planety, by bylo postavit kvantový počítač právě velikosti a stejných parametrů, jako je naše planeta – a ani to nemusí vždy vést ke kýženým výsledkům.

I kdybychom ale dokázali chování atmosféry modelovat přesně, stále to nestačí pro dokonalou předpověď. K tomu bychom totiž potřebovali také dokonalý popis počátečního stavu. Jakákoli miniaturní odchylka by mohla být zásadní a způsobit i dramatické rozdíly ve vývoji počasí do budoucna. Jenže ve skutečnosti nedokážeme ani počáteční podmínky určit dokonale. Důvod je jednoduchý – i za předpokladu zjednodušeného modelu atmosféry pracujícím s rozlišením 1krát1 kilometr bychom potřebovali být schopni pro každý takový kilometr čtvereční, do výšky zhruba 15 kilometrů, měřit všechny veličiny, které nám definují právě počáteční podmínky pro daný model počasí – teplotu, vlhkost, tlak, směr, rychlost proudění a případně další parametry.

To je ale prakticky nemožné: například vypouštět na území Česka zhruba 79 tisíc meteorologických balónů každých několik minut by nejspíš nikdo nezaplatil. Proto si musíme, podobně jako při modelování, problém sběru veličin o počasí zjednodušit.

Tisíce vstupů pro obrázek počasí

Pro sledování počasí se používají ty nejmodernější senzory, které jsou technologicky k dispozici. Laicky řečeno, z různých oběžných drah se shora dívají desítky meteorologických satelitů, ze Země atmosféru sledují meteorologické radary, laserové systémy, průřezy atmosférou pro více veličin měří meteorologické balóny (v Česku třikrát denně na pražské Libuši a dvakrát z Prostějova), na pozemní měření máme klasické meteorologické stanice, a v neposlední řadě lze využít i pozorování amatérských meteorologů nebo sběru dat z mobilů.

Všechna tato pozorování pak vstupují do modelů popisujících vývoj atmosféry běžících na zmíněných superpočítačích. Modely jsou pak v řádu několika (3 až 6) hodin přepočítány a poté se jich můžeme ptát na odhad vývoje atmosféry, tj. na předpověď počasí.