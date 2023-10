Lékař chtěl v Merklíně zřídit novou ordinaci. Pojišťovna a svaz praktiků se postavily proti

V Merklíně už šestnáct let ordinuje dvojice lékařů jen dvě dopoledne v týdnu. Pořadí pacientů určuje abeceda. Kdo má akutní problém, musí jet jedenáct kilometrů do Přeštic. „Když se jim třeba něco stane ve čtvrtek, tak čekat do další středy, aby nemuseli někam jezdit, je pro ně obtěžující,“ popsal lékař Jiří Homolka.

Jednu z ordinací provozuje předseda Sdružení praktických lékařů. Jeho zaměstnancem je i doktor Homolka. Ten rok po atestaci splnil přání obce a požádal na kraji o vlastní ordinaci. Jenže neuspěl.

„Spádové obce taky využívají jejich služeb, takže ač je řečeno, že by ten provoz byl nerentabilní, úplně si to nemyslíme,“ okomentovala rozhodnutí starostka Merklína Jana Nováková (nestr.).