V Česku chybí praktici. Zájem o studium oborů je velký, stát je ale dlouho nepodporoval, shodli se Válek se Šonkou

„Bezesporu není problém v zájmu o studium lékařské fakulty. Ten je stejný, nebo dokonce stoupá. Přijímáme více studentů, než jsme přijímali kdykoliv dříve,“ podotkl ministr. „Stejně tak není problém s praxemi, protože tady podpora pojišťoven je. (…) Pro pojišťovny spolu s ÚZIS jsme představili přesnou analýzu míst, kde je lékařů nedostatek,“ sdělil.

Všechny peníze, které ministerstvo zdravotnictví získalo na podporu vzdělávání lékařů, dalo dle Válka do dvou oborů. „A to do oboru praktický lékař pro dospělé a praktický lékař pro děti a dorost. My jsme navýšili počet placených rezidenčních míst, a to na 150 v oboru praktický lékař pro dospělé a na 80 v oboru praktický lékař pro děti a dorost,“ upřesnil Válek.

Zmíněné obory jsou podle ministra atraktivní, zájem o ně je značný, nicméně problém tkví v tom, že nebyly podporovány státem. „Problém byla strategie státu v posledních zhruba osmi letech, kdy pro tyto obory nebyla podporována rezidenční místa,“ uvedl Válek.

Ministerstvo také s UNICEF vyjednalo podporu ambulancí, které primárně měly být pro děti ukrajinských uprchlíků, ale slouží i pro děti české, podotkl Válek. „Jsou v místech, kde je právě největší tlak. Podpora UNICEF je v řádu několika milionů na jednu ambulanci. Budeme se snažit vyjednat stejnou podporu s WHO, aby byla dlouhodobá,“ doplnil ministr.