VZP chce finančně motivovat lékaře, aby ordinovali v oblastech, kde nyní chybí

Podle praktiků je ale kromě peněz důležitá i podpora města. Třeba zřízení bytu pro lékaře. „Součástí by mělo být také to, že v místech, kde máme naopak dostupnost péče dobrou, kde ta síť je dostatečná, tak by nám neměly vznikat nové praxe na zelené louce,“ nabízí svůj úhel pohledu předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Podporu až půl milionu by měli dostat za novou ordinaci také zubaři – těch je podle pojišťoven ještě větší nedostatek. Navíc pětině z nich je přes šedesát. Na peníze navíc ale dosáhnou i ti, kteří registrují nové pacienty nebo rozšíří pracovní dobu.