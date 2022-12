Modrý sloup zůstane turistům nepřístupný. Klíčový je tetřev

Ani po desítkách let žádostí obcí na Šumavě se turistům z české strany neotevře hraniční přechod Modrý sloup. Vedení národního parku navrhovalo otevření stezky Luzenským údolím, pokud se rozšíří klidové území rezervace a neohrozí to populaci tetřeva hlušce. Ministerstvo životního prostředí ale s takovým návrhem nesouhlasí, a to i proto, že podle něj park daná území dosud nemá vymezená. Řízení o zpřístupnění hraničního přechodu proto zastavilo.