Průlomové rozhodnutí na Šumavě. Pro turisty se otevře hraniční přechod Modrý sloup

Podle mluvčího Správy Národního parku Šumava Jana Dvořáka se ale ještě letos lidé na Modrý sloup nebudou moci vypravit. „Musíme nejprve provést sčítání tetřevů, které proběhne nadcházející zimu. Zároveň musíme mít nastavena klidová území, která začneme projednávat na podzim. Čili nejbližší termín je rok 2023,“ sdělil.

Ke zpřístupnění Luzenského údolí totiž dojde díky výměně ve smyslu „něco za něco“. Znamená to povolení turistiky, ale s podmínkou, že se rozšíří klidové území pro tetřeva a nedojde ke snížení jeho populace. Turisté navíc budou moci do údolí jen v časově omezeném období, a to od 15. července do 15. listopadu. Denní doba bude omezena od 10 do 17 hodin.

„Navrhli jsme území o velikosti zhruba 3400 hektarů, které by se rozkládalo na území v okolí poledníku a nijak by nezasáhlo stávající turistické trasy či cyklotrasy,“ přiblížil plán klidových oblastí pro tetřeva Dvořák. Konkrétní plochy jsou podle něj už vybrané. „Jsou i součástí naší žádosti,“ podotkl s tím, že jde zejména o lesní komplexy.

Dvořák uvedl, že podle posledního sčítání žije na Šumavě 605 tetřevů. „V rámci rozhodnutí je nutnost, aby podle sčítání, které proběhne letos v zimě, populace čítala 735 jedinců,“ vyčíslil s tím, že takový nárůst považuje za reálný.