Případná cesta na Tchaj-wan nebude odplatou ani pomstou, předesílá Vystrčil

Vystrčil (ODS) se od začátku dubna snažil získat odpovědi na otázky ohledně vzniku zmíněného dopisu, ale do dnešního dne se kýžené reakce nedočkal. „Na dopis, který jsem napsal panu prezidentovi, mi odepsal hradní kancléř Vratislav Mynář. A jeho odpověď pro mě žádnou odpovědí nebyla. Poté, co jsem tuto skutečnost panu prezidentovi sdělil, už žádnou další reakci nemám,“ poznamenal.

„Není mi jasné, že v úřadu prezidenta České republiky může existovat dokument, který má podací číslo s přijímacím razítkem, a když se na jeho osud zeptám, nikdo mi nedokáže odpovědět. Skoro odmítám uvěřit, že je to možné. Není to normální situace a znervózňuje mě čím dál více,“ dodal. Podle Deníku N měl na vzniku čínského dopisu zájem hradní kancléř Vratislav Mynář, to Hrad i ústy prezidenta odmítá.