Ministerstvo zdravotnictví zatím větší pravomoci nedostane. Vnitro navrhne změnu ústavního zákona

Případnou změnu ústavního zákona musí schválit parlament. Pro musí být tři pětiny všech poslanců a následně tři pětiny přítomných senátorů. Novelu ústavního zákona taky nelze v režimu legislativní nouze projednat ve zkráceném jednání. U jiných vládních návrhů o tom může rozhodnout předseda sněmovny.

Podle původního návrhu, který v pondělí vládě předložilo ministerstvo zdravotnictví, by resort měl pravomoc zakázat nebo omezit činnost obchodů nebo regulovat hromadné akce. Nařídit by mohl i povinné používání ochranných prostředků nebo dezinfekce a usměrňoval by činnost zdravotních služeb. Dále by ministr zdravotnictví mohl nařídit každému zdravotnickému zařízení vyčlenit konkrétní provozy.