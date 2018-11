Ostravský primátor Macura: Místní ODS je jiná než brněnská. Za čtyři roky jsem se nesetkal s podrazem

přehrát video Ostravský primátor Tomáš Macura hostem Interview ČT24

Pane primátore, jak silnou koalici jste sestavil, když to bylo s tolika kotrmelci? Já věřím tomu, že koalice je pevná – má 35 hlasů v 55členném zastupitelstvu. Já to za žádné kotrmelce nepovažuji, akorát jsem neměl potřebu komentovat každý jednotlivý krok, který vedl k cíli.

No ale jak vám má někdo věřit, když jednou koalici slíbíte – před volbami i těsně po volbách – potom podepíšete jinou koalici, abyste vzápětí nato sestavil třetí. Tak jak vám má někdo věřit, že ta koalice bude fungovat? Podívejte se – od začátku jsem tvrdil, před volbami i po volbách – že si přeji pokračování čtyřkoalice v tom původním vládním formátu. No ale pak jste podepsal dohodu s Piráty a lidovci… Tak protože ten ďábel vždycky spočívá v detailu. Když se na těch detailech nejste schopni domluvit ani po třech týdnech, musíte začít konat nějak jinak. Takže my jsme se ve finále domluvili na čtyřkoalici, která je prakticky totožná s tou původní vládní – akorát hnutí Ostravak tam nahradili Piráti.

No ale to je přesně to, o čem mluvím. Vy chcete něco před volbami, pak to chcete i po volbách, potom podepíšete něco jiného a potom vznikne čtyřkoalice. A to nemluvím o tom, že to podepíšete s ODS, která společně s Ostravakem říkala, že jsou jakýsi dvojblok a že buď půjdou do koalice společně, nebo budou společně v opozici. No sám vidíte, že ten dvojblok jim vydržel jen jeden týden. No ale vám ta druhá koalice taky vydržela jen týden. Ne, nám ta původní koalice vydržela doteď, akorát jsme k ní přibrali ještě čtvrtého. Proč je vlastně v Ostravě ODS znovu zpátky ve hře? Tak ODS byla součástí vlády města ještě v minulém volebním období, je součástí vlády i kraje – my s ostravskými občanskými demokraty nemáme problém. Ta spolupráce byla a věřím, že i bude dobrá.

Vy jste svého času naznačoval, že to vytěsnění občanských demokratů je jakýmsi políčkem za to, jak se ODS zachovala v Brně, kde vyšachovala hnutí ANO z tamního magistrátu. Proč jste si to rozmyslel? Nene – to já odmítám. To je titulek, který mi nasadili komentátoři. Já jsem nikdy nic takového neřekl. Já jsem řekl pouze to, že mě postup občanských demokratů v Brně naštval, současně jsem řekl, že z Ostravy nemám jak Brnu pomoct – konkrétně Petru Vokřálovi. Akorát mě situace v Brně motivovala k tomu, abych se začal víc bavit tady s místními Piráty, a nakonec jsme zjistili, že máme k sobě poměrně blízko. 🔊 Megapodraz, svinstvo, návrat kmotrů. Poslechněte si komentář Andreje Babiše k vyšachování hnutí ANO z koaličních jednání v Brně. pic.twitter.com/1oGasjdwhP — Události Brno (@UdalostiBrno) October 9, 2018 No ale ne primárně k tomu, abych vyšachoval ODS. Vy ODS věříte po tom, co se stalo v Brně? Já si myslím, že ostravská ODS je trochu jiná než brněnská. Aspoň tomu věřím. V čem? Tak minimálně drží slovo – já jsem se za ty čtyři roky, co se pohybuji v politice, ještě nesetkal s tím, že by mě občanští demokraté v Ostravě nějakým způsobem podvedli. No ale ten dvojblok Ostravak–ODS moc dlouho nevydržel. Tak jak je to s tím držením slova občanských demokratů? No tak pokud vím, tak ten dvojblok neporušila ODS, ale hnutí Ostravak. A v ten moment se občanští demokraté přestali tím dvojblokem vázat, což je normální.

Celostátní vedení ODS říká, že je alternativou k levicovému hnutí ANO. Vám nevadí vládnout s někým, kdo o sobě říká, že je alternativou k vám? Tak jistě – mně to nedělá radost, já jsem celou dobu předvolební kampaně kritizoval způsob, jakým ODS vedla kampaň na celostátní úrovni. Na té komunální úrovni to zase bylo trochu jiné – my jsme si to tady s místními občanskými demokraty vyříkali: oni říkali, taková je politika, my za to nemůžeme.

