Babiš mluví o úspěchu, podle Fialy stojí ANO a ODS proti sobě jako hlavní politické síly

„Zatím to vypadá na velký úspěch našeho hnutí,“ prohlásil večer premiér Andrej Babiš (ANO). „Když porovnáme krajská města v roce 2014, měli jsme devět vítězství a zatím to vypadá, že bychom mohli mít jedenáct. Co se týká okresů, tak v roce 2014 jsme měli 13 vítězství a zatím to vypadá na 17,“ doplnil.

Předseda ODS Petr Fiala zase věří, že jeho strana v letošních senátních a komunálních volbách posílí podobně jako loni v poslaneckých. Průběžné výsledky voleb podle něj potvrzují, že proti sobě stojí jako hlavní politické síly ANO a ODS. Očekává, že to v roce 2021 povede k souboji o volební vítězství mezi nimi.

K průběžným výsledkům z velkých měst se Fiala zatím vyjadřovat nechtěl, podle něj je na to příliš brzy, protože ještě není sečteno dost hlasů.

Podle Hamáčka se ČSSD odrazila ode dna, Filip nepovažuje výsledek KSČM za zklamání

Šéf ČSSD Jan Hamáček považuje aktuální výsledek sociální demokracie za odraz aktuální politické reality. Strana podle něj vůbec nemohla pomýšlet na to, že by ve volbách do Senátu uspěla podobně jako před šesti lety. „Pokud jsme z hlediska postupujících kandidátů v Senátu na třetím a počtu mandátů v komunálních volbách na čtvrtém místě, pak to považuji za úspěch z hlediska sociální demokracie,“ uvedl Hamáček.

Hamáček nicméně bere výsledek voleb jako signál, že se ČSSD už odrazila ode dna. Úspěchy se dostavily tam, kde je strana konsolidovaná, uvedl. ČSSD ale pravděpodobně bude chybět v pražském zastupitelstvu, byť kandidát ČSSD Jakub Landovský podle Hamáčka odvedl maximální výkon. „Byl vidět a celou kampaň odtáhl,“ uvedl.

Předseda KSČM Vojtěch Filip je zklamaný, že se jedinému komunistickému senátorovi Václavu Homolkovi nepodařilo postoupit do druhého kola. Věří v úspěch kandidátky KSČM v Karviné Milady Halíkové. Podle Filipa se komunističtí voliči patrně stále nesžili s horní komorou parlamentu.

Průběžné výsledky komunálních voleb za zklamání nepovažuje. Ztrátu části obecních zastupitelů Filip čekal, protože komunisté postavili méně kandidátek než v předchozích volbách. Negativně vnímá Filip předběžné výsledky z Prahy a Brna, které ukazují, že by komunisté měli ztratit zastupitele. Podle něj to je důsledek toho, že KSČM ustoupila z kontaktní kampaně. V celostátních volbách včetně evropských nicméně Filip čeká lepší výsledek.

Etablování Pirátů a úspěch lidovců v prvním senátním kole

Piráti se podle předsedy strany Ivana Bartoše stávají celorepublikovou stranou. Potěšilo ho, že obhájili vítězství v Mariánských Lázních. „Všude máme zvolené zastupitele, už teď máme nad pět procent. Potvrdili jsme vítězství v Mariánských Lázních, kde jsme měli dlouhodobě starostu, tam jsme volby opět vyhráli. Ve velkých městech bojujeme o druhá nebo třetí místa, je to Ostrava, Olomouc, Brno,“ řekl Bartoš.

V boji o Senát má podle něj strana stále želízka v ohni, ale možná doplácí na to, že se buduje odspodu a její kandidáti nejsou celorepublikově známí. „Vidím to optimisticky, osobnosti, které kandidovaly v krajích (…), to jsou lidi, kteří mají historii spojenou s Piráty, ale nejsou to třeba osobnosti, jako jsou kandidáti na prezidenta, kteří díky tomu, že jsou známi celorepublikově, mají pak výhodu i v obvodech, kde kandidují,“ dodal.