Jiří Čunek má šanci stát se senátorem hned napoprvé, v Praze bodují „prezidentští kandidáti“

Senátní volby tento a příští týden výrazně ovlivní složení horní komory a ČSSD může ztratit post předsedy. Sociální demokraté totiž obhajují 13 křesel, do druhého kola ale zatím postupuje jen pět kandidátů. Nejsilnějším klubem by se mohli stát lidovci, kteří obhajují jen tři křesla. Za lidovce se o hlasy voličů ucházejí i některá celostátně známá jména: předseda strany Jiří Bělobrádek zřejmě postoupí do druhého kola na Náchodsku a Daniel Herman na Chrudimsku.

Výrazně polepšit si může hnutí ANO, které v těchto senátních volbách žádné křeslo neobhajuje. Jeho kandidáti ale postupují do druhého kola podle předběžných výsledků v 11 obvodech. Také hnutí ANO by tak teoreticky mohlo aspirovat na post předsedy Senátu.

Výrazně posílit mohou také občanští demokraté, kteří obhajují ve volbách čtyři křesla. Jejich kandidáti ale postupují hned v 10 obvodech. Kromě Kubery u voličů zabodovali také bývalý policejní prezident Martin Červíček či mladoboleslavský primátor Raduan Nwelati.

Hnutí STAN obhajuje ve volbách tři mandáty a zatím postupuje v pěti obvodech. Jeden senátorský mandát obhajují komunisté a piráti. TOP 09 a hnutí SPD pak stejně jako hnutí ANO v těchto volbách neobhajují žádné křeslo.

Vládní strany ANO a ČSSD budou mít po volbách jistých 18 senátorů, aby měly v horní komoře většinu, tak by ve druhém kole potřebovaly obsadit v součtu 23 křesel.