Jiří Čunek se stal senátorem. Napoprvé se to podaří málokomu

Jiří Čunek zvítězil v senátních volbách na Vsetínsku přesvědčivě. Druhý kandidát – Miroslav Koňařík – získal jen něco málo přes 16 procent hlasů. „Očekával jsem, že bych úspěch mohl mít, ale úplně jsem v to nevěřil,“ zhodnotil své znovuzvolení do Senátu Jiří Čunek. V politice je podle něj nejdůležitější poctivě a dobře sloužit lidem. Gratulace lidovců vítěznému senátorovi Jiřímu Čunkovi. pic.twitter.com/rtYLREeps0 — Luboš Dostál (@Dostal_CT) October 6, 2018 „Výsledky jsou dosud lepší než ta dvě klání, která už mám za sebou. Těší mě, že mých voličů přibylo. Je to příjemné,“ řekl Jiří Čunek v průběhu sčítání hlasů. Na Čunkovo vítězství se bouchalo šampaňské, senátor dostal od kolegů kytici žlutých růží. Post hejtmana a senátora se podle něj dobře doplňuje. Za svým úspěchem vidí zejména práci. „Myslím, že lidé vidí, že se snažím, že to, co říkám, chci vždy splnit. Myslím si, že hodně pracuju a pracuju poctivě, že víc k tomu není potřeba,“ řekl Jiří Čunek, který podle svých slov téměř žádnou kampaň nedělal. „Byly nějaké billboardy, plakáty, ale ne že bych jezdil po vesnicích. Protože šest let jezdím po vesnicích pořád, ať už v pozici hejtmana nebo senátora. Nedělám kampaň jen před volbami, ale snažím se pracovat pořád. To je základ úspěchu, to málokdo chce obětovat,“ řekl Jiří Čunek.

Jiří Čunek řekl, že bedlivě sleduje kroky Andreje Babiše a podotkl, že kdyby viděl, že míří k nějakým nepravostem, tak by se určitě ozval a řekl to. „V tuto chvíli se mi zdá, že se snaží hodně pracovat a napravovat věci, kteří před ním mnozí pokazili. Babiš na mě má telefon a můžeme to spolu zvládnout napravit,“ zavtipkoval Čunek. Čunek je 11. senátor zvolený v prvním kole. Naposledy tak vyhrála loni lékařka Alena Dernerová při opakovaných volbách v Mostě, předtím v roce 2008 Radek Sušil v Karviné.

Profil Vizitka senátora a hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka (59) Datum a místo narození: 22. února 1959 ve Zlíně Vzdělání: absolvoval Střední odborné učiliště Napajedla (1977) a Střední průmyslovou školu strojní ve Zlíně (1982) Současná funkce: senátor (od 2006), hejtman Zlínského kraje (od 2016), zastupitel Zlínského kraje (od 2012) Praxe: automechanik ve společnosti Pozemní stavby Zlín (1977 až 1982), bezpečnostní technik ve Zbrojovce Vsetín (1982 až 1993), vedoucí bezpečnosti práce ve společnosti Zbrojovka Vsetín Indet (1993 až 1997), kromě toho působil v řídících orgánech firem ZEVETA a.s. a Bojkovice a AVERA, s.r.o., Vsetín Politická kariéra: od roku 1990 člen KDU-ČSL, v roce 1994 byl poprvé zvolen do zastupitelstva Vsetína, v letech 1994 až 1995 byl místostarostou města, v letech 1998 až 2006 a 2014 až 2017 byl starostou Vsetína; členem zastupitelstva Zlínského kraje byl poprvé v letech 2000 až 2008 a nyní je již od roku 2012; do Senátu byl poprvé za obvod č. 77 - Vsetín zvolen v roce 2006, obhájil v roce 2012 a letos; od ledna do listopadu 2007 byl ministrem pro místní rozvoj a prvním místopředsedou vlády ve vládě Mirka Topolánka, po obvinění z korupce vládu opustil, do úřadu se znovu vrátil 2. dubna 2008, skončil 23. ledna 2009; od prosinec 2006 do květen 2009 byl předsedou KDU-ČSL. Rodina: od roku 1982 ženatý, manželka Pavla je zubní lékařkou, mají čtyři dcery

Do Senátu byl Jiří Čunek poprvé za Vsetín zvolen v roce 2006, funkci obhájil v roce 2012 a letos. Od ledna do listopadu 2007 byl ministrem pro místní rozvoj a prvním místopředsedou vlády ve vládě Mirka Topolánka, po obvinění z korupce vládu opustil, do úřadu se znovu vrátil 2. dubna 2008, skončil 23. ledna 2009. Od prosince 2006 do května 2009 byl předsedou KDU-ČSL. V roce 2016 dovedl KDU-ČSL k jasnému vítězství ve volbách do zastupitelstva Zlínského kraje. Jiří Čunek získal přes čtrnáct tisíc preferenčních hlasů, což bylo nejvíce nejen ve Zlínském kraji, ale i v celé České republice.