Bývalý chemik a vyzyvatel Miloše Zemana usedne v Senátu. Jiří Drahoš postoupil z prvního kola

Jiří Drahoš dokázal v senátních volbách zúročit prezidentskou kandidaturu. Vedle Jiřího Čunka překročil i on 50% hranici a získal senátorské křeslo. Ve volebním obvodu Praha 4 kandidoval za STAN s podporou dalších stran. Drahoš stál až do loňské prezidentské kampaně mimo politiku a celý život zasvětil vědě. Osm let stál v čele Akademie věd.