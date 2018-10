MINUTU PO MINUTĚ: První obce už znají své nové zastupitele. Účast se pohybuje kolem 40 procent

Ve 14:00 se po celém Česku uzavřely volební místnosti, komunální a senátní volby skončily. Volební komise nyní počítají hlasy. První konečné výsledky přišly 31 minut po konci hlasování z obce Přepychy na Pardubicku. I v dalších malých obcích bude sečteno zřejmě už během odpoledne, ve větších městech to však bude trvat výrazně déle. V Praze, Brně nebo Ostravě, kde se volí do městských a místních zastupitelstev a někde navíc i do Senátu, bude sčítání zřejmě trvat až do neděle.