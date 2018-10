Devět referend ve stínu voleb: Temelín odmítl sportovní halu, Trubín zůstane samostatný

Nejméně čtyři z devíti místních referend, která současně s volbami proběhla, byla platná, dvě kvůli nízké účasti neplatná. Mezi platnými je to, které se konalo v Trubíně na Berounsku. Do hlasování se zapojilo 259 lidí z celkového počtu 350 oprávněných voličů (74 procent), tři hlasy byly neplatné a 182 (71 procent) bylo proti připojení ke Královu Dvoru.

Podle navrhovatelů by připojení malé obce k devítitisícovému Královu Dvoru bylo výhodné hlavně z finančního hlediska. „Trubín má velmi malý rozpočet a vzhledem k vysokým splátkám úvěrů zbývá malý prostor pro investice do infrastruktury,“ argumentoval člen přípravného výboru referenda Tomáš Dočkal. Připustil však, že ze záměru nic nebude. „Respektujeme výsledek demokratického hlasování,“ ujistil.

Ve Velkém Beranově na Vysočině nařídil hlasování soud poté, co obecní zastupitelstvo odmítlo návrh přípravného výboru referenda, který předložil petici s 359 podpisy. K hlasování přišlo 64 procenta z 1044 voličů a 62,5 procenta z nich vyzvalo zastupitelstvo, aby učinilo všechny možné kroky k tomu, aby zabránilo stavbě logistického areálu společnosti Penny Market.

Temelínští voliči potom odmítli stavbu sportovního areálu se zimním stadionem a ubytováním za 140 milionů korun. Přišlo necelých 40 procent voličů a 58 procent hlasovalo proti záměru. Starosta jihočeské obce Josef Váca poznamenal, že není jisté, jaký bude další vývoj projektu. „Referendum bylo stejně závazné pro současné zastupitelstvo, kterému však po volbách končí mandát. Uvidíme, jak se k celé záležitosti postaví nově zvolení zastupitelé,“ uvedl.

Tématem referenda v Novém Městě nad Metují byla trasa obchvatu. Ředitelství silnic a dálnic počítá s tím, že výhledově odvede dopravu z centra, přeložka by měla vést kolem nádraží. Podle organizátorů referenda by ale taková stavba fakticky rozdělila Nové Město na dvě části. Prosazují tzv. jižní obchvat v trase, který by v lokalitě Vladivostok odbočil na západ a směřoval přes Osmu až k Nahořanům. Jižní obchvat podpořilo 61 procent hlasujících při 44procentní účasti.

Obchvat je však státní investice, občané tak mohli pouze zavázat své zastupitelstvo, aby se snažilo s ŘSD vyjednat změnu trasy. Starosta Petr Hable je však přesvědčen, že bude mít v ruce silnou kartu. „Těžko budou moci prosazovat něco, co město nechce,“ míní.

Referendum se konalo také v brněnském Novém Lískovci. Lidé se měli vyjádřit k plánované bytové výstavbě na Kamenném vrchu. Referenda se však zúčastnilo 32,5 procenta voličů. Aby bylo hlasování platné, byla by potřeba alespoň 35procentní účast. Podle starostky Nového Lískovce Jany Drápalové ale byla velká většina těch, kdo přišli (83 procent) proti výstavbě.

„Vysoký počet lidí proti výstavbě dává Brnu jasný signál, že se nepodařilo přesvědčit lidi, že jim nová výstavba nezhorší jejich životní podmínky,“ míní starostka.

Podobně jako v brněnské městské části skončilo i hlasování v Poděbradech. Lidé odpovídali na čtyři otázky, které se týkaly výstavby nového bazénu. Referendum však přilákalo pouze 21 procent voličů.

Lidé o místních otázkách hlasovali souběžně s volbami celkem na devíti místech. Kromě Trubína, Velkého Beranova, Temelína, Nového Města nad Metují, Poděbrad a Nového Lískovce to byly také středočeské Zdiby, Liberec a Hronov.