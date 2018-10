Macura si plácl s ANO, když byl na „otcovské“. Teď už podruhé dobyl Ostravu

Když Macura před čtyřmi lety poprvé kandidoval za hnutí ANO, do politického života vstupoval ještě jako nestraník. Jako absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a programu MBA v Prague International Business School měl za sebou práci v Moravských chemických závodech a ve farmaceutické společnosti Walmark, kde se z nižších manažerských funkcí vypracoval na generálního ředitele. Když se objevila varianta politického angažmá, byl zrovna na otcovské dovolené.

Začalo to tím, že za ním přišel jeho kamarád a soused, který měl být lídrem kandidátky za hnutí ANO v komunálních volbách v roce 2014, a požádal ho o pomoc s ekonomickým programem, vzpomínal letos Macura v rozhovoru s ostravským magazínem Patriot. S radou souhlasil, ale nechtěl, aby se jeho jméno objevilo na kandidátce.

Nakonec se ale nechal přemluvit, aby ho zapsali dozadu na nevolitelné místo. Jak ale jednotliví lidé před ním z plánované kandidátky odpadávali, ocitl se v první pětce. Jelikož nebyl s přípravou kampaně a personálním obsazením spokojený, pustil se do politické práce naplno.

První politický krok a hned na post primátora

I on měl přitom na paměti, že v politice platí přísnější meřítka a řada lidí skončila kvůli různým kauzám. V rozhovoru pro Radiožurnál přiblížil, že než sám vstoupil do politiky, téměř týden nespal, když přemýšlel, jestli není něco, co by mu mohlo v politickém boji uškodit.

Macura přitom rovnou zamířil poměrně vysoko. Komunální volby před čtyřmi roky totiž skončily v Ostravě pro ANO vítězstvím. Získalo přes jednadvacet procent a 15 mandátů v zastupitelstvu. Druhá ČSSD, která dosud ve městě vládla, se musela spokojit s 12 mandáty.

Macura a jeho tým na ostravskou radnici přicházeli s cílem odstranit korupci, klientelismus a nehospodárnost. Zprvu proto nechtěli spolupracovat s ČSSD – její ostravské představitele nevnímali jako vhodné spojence pro boj s těmito nešvary. Jelikož ale nevyšla jednání s hnutím Ostravak, vytvořilo ANO s ČSSD koalici na základě programové shody. Většinu pak získali s třetím koaličním partnerem – lidovci.