Současná koalice postupovala pomalu, shodli se v debatě kandidáti na ostravského primátora

Nejvyšší potenciál ve volbách do zastupitelstva Ostravy má hnutí ANO, které zde dominovalo už ve volbách do sněmovny 2017 či v krajských volbách 2016. „Pokud by jej volili všichni lidé, kteří ho vážně zvažují a nevylučují účast, mohlo by dostat až 42 % hlasů,“ zjistili výzkumníci.

Hnutí Ostravak, které v minulých volbách do zastupitelstva získalo takřka 14 %, má volební potenciál okolo 23 procent. ODS a Piráti by při zisku všech zvažujících mohli útočit na hranici 21,5, respektive 20,5 procenta.

Nejlepší volební scénář hnutí SPD – Tomio Okamura by straně přinesl zisk až 17,5 %. Levicové ČSSD a KSČM, které v minulosti regionu dominovaly, ale volebně zde propadly ve volbách do sněmovny 2017, by mohly útočit až na 16,5 %, respektive 15 %.