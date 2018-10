Komunální volby nabízí několik možností hlasování. Na co dát pozor, aby byl lístek platný

Volič musí pro úpravu hlasovacího lístku vstoupit ve volební místnosti za plentu. (Pokud by se tam neodebral, nebude mu hlasování umožněno.) Upravený lístek za plentou vloží do šedé úřední obálky, kterou před volební komisí vhodí do volební urny.

Lidé, kteří volí i do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části, vhodí oba hlasovací lístky do společné šedé úřední obálky.

Přenosná volební urna

Každý volič musí hlasovat osobně, zastoupení je nepřípustné. S lidmi, kteří jsou tělesně nebo zrakově znevýhodnění nebo nemohou číst či psát, může hlasovací lístek vybrat a případně upravit jiný volič, ne však člen volební komise.

Volič také může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat o možnost hlasování mimo volební místnost. A to obecní úřad nebo v době konání voleb přímo okrskovou volební komisi. Lze to ale pouze v územním obvodu jeho stálého volebního okrsku. K nemocným nebo třeba starším lidem v tom případě vyšle okrsková volební komise dva své členy s přenosnou volební urnou.

Na co si dát pozor

Spolu s obecními volbami probíhají na třetině území republiky i volby do Senátu. Voliči si proto někde musí dát pozor na různé hlasovací lístky a různě barevné obálky. Hlasovací lístky i úřední obálky komunálních voleb jsou šedé barvy. Pro první kolo voleb do Senátu mají barvu žlutou. Pokud by byl hlasovací lístek pro obecní volby vložen do obálky voleb do Senátu nebo naopak, bude neplatný.