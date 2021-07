Lidé si v Havířově připomněli 60. výročí neštěstí v Dole Dukla, při kterém zahynulo 108 horníků

„Já jsem v té době bydlel v brigádnickém domově, takže řada těch kluků mně byla známa. Bohužel hornictví je práce krásná, ale nebezpečná,“ řekl Jaroslav Gongol, kterému v roce 1961 bylo čtyřiadvacet let a v době neštěstí byl přímo v podzemí Dolu Dukla. Dodnes si z osudného dne vybavuje řadu detailů.

Těžba v dole skončila před 14 lety

„Já jsem původně myslel, že jde o nějaké možné cvičení, možná nějakou menší havárii. Ale když jsem přišel k jámě a byl jsem o tom informován, tak to na mě zapůsobilo velmi špatně. To je vzpomínka, na kterou nezapomenu. A když jsem pak vyfáral na povrch a viděl tam davy lidí, kteří tam měli známé, příbuzné, záchranáři a tak dál, na to se nezapomene, i když je to 60 let,“ řekl Gongol, který na Dole Dukla strávil další tři desítky let a 13 let byl i jeho ředitelem.

Připomínka neštěstí se koná v Havířově každoročně, na hřbitově v Šumbarku byla ale poprvé. Do loňska totiž stál pomník tragédie v areálu bývalého Dolu Dukla, odkud ho město nechalo přestěhovat. Těžba černého uhlí v dole skončila před 14 lety a nyní se tam nachází průmyslová zóna.