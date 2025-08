Česká televize natáčí detektivní minisérii, shoří v ní kostel

Kostel kdosi zapálí. Nejde ale o odkaz na požár v nedalekých Gutech, kde skupina žhářů před lety zapálila sakrální památku. Uvnitř vyhořelého kostela se najde mrtvola. A navíc je ve vesnici zřejmě ve skříních plno kostlivců. Po žhářích a vrazích pátrá kriminalistka Alena, která z rodné vsi znovu utíká. „Je nucena zůstat, protože kdo jiný by to měl vyšetřovat než člověk, který místo nejlépe zná,“ uvedl Samir.

„Motto série je, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly, že každý se snaží udělat to nejlepší, co může, ale vždycky to dopadne strašně špatně,“ dodává producentka Monika Schwarz.

Požár kostela už filmaři natočený mají. Jeho repliku postavili a zapálili v Krušných horách. Kdo za činem stojí, se diváci dozvědí příští rok na podzim, kdy má Česká televize detektivní minisérii Hec vysílat.