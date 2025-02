Iniciátor požáru kostela v Gutech byl podmíněně propuštěn z vězení

Z vězení byl podmíněně propuštěn Jan Bortel, který si odpykával devítiletý trest za zorganizování požáru dřevěného kostela z 16. století v Třinci-Gutech na Frýdecko-Místecku. Napsal to server Novinky.cz s odvoláním na mluvčího Krajského soudu v Ostravě Igora Krajdla.

„Mohu potvrdit, že odsouzený byl podmíněně propuštěn 30. ledna Okresním soudem v Pardubicích. Zkušební doba byla stanovena na čtyři roky, kdy bude odsouzený pod dohledem probační a mediační služby,“ řekl serveru Novinky.cz mluvčí Krajského soudu v Ostravě Igor Krajdl.

Jan Bortel byl posledním ze tří odsouzených žhářů, který byl ještě ve vězení. Jakub Hurník, který od soudu dostal osm let vězení, byl na podmínku propuštěn loni v červnu. V době činu v roce 2017 jim oběma bylo 18 let. Nejmladší z trojice, kterému při zapálení kostela chyběly do osmnáctin dva dny a jako nezletilý byl odsouzen na 3,5 roku, před čtyřmi lety zemřel. V den maturity mu selhalo srdce.