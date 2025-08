Svrab se šíří nejvíc v Moravskoslezském kraji

Podobné potíže jako ve Vítkově museli řešit i v dalších čtyřech domovech pro seniory v kraji, kde se nákaza rozšířila nejvíc. Lékaři připomínají, že se svrab mezi lidmi může přenášet zcela neúmyslně. „Nesouvisí to vždy se špatnou hygienou. Spíš vůbec,“ poznamenala praktická lékařka Martina Šipulová. „Je léto, chodíme v kraťasech, krátkých sukních, člověk se hodně potí. Může dojít k nepřímému kontaktu, to znamená přes infikované předměty,“ vysvětlila lékařka. Přenáší se i přímým, dlouhodobým těsným kontaktem kůže na kůži.

Inkubační doba je dlouhá

Svrab se přenáší snadno, inkubační doba je však dlouhá. U pacientů, kteří se nakazili poprvé, se typické svědění může objevit až po několika týdnech. „Pacientům napíšeme masti, kterými si celé tělo promažou. Pak musí dát do pořádku celé své zázemí, vyprat veškeré textilie. To, co nejde vyprat, strčit do pytle, neprodyšně uzavřít a nechat to tam tři až sedm dnů,“ popsala lékařka.