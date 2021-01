Někteří Češi s dvojím občanstvím vyrazí pro vakcínu přes hranice. V Polsku očkují od 70 let

„Maminka 12 let pracovala v Polsku a pak v Česku. Takže v Polsku si platila zdravotní pojištění. Dnes má důchod zčásti placený polskými úřady a částečně českými. Má také polské rodné číslo,“ uvedl Štěrba. V pátek ji on-line registroval a zná i termín. Očkována bude za měsíc.

Svou pětasedmdesátiletou matku v Polsku k očkování zaregistroval třeba Miroslav Štěrba z Českého Těšína. „Maminka má řadu nemocí a je vysoce riziková. Proto jsme nečekali na to, až bude očkování možné v Česku. Využili jsme toho, že má nárok na očkování v Polsku,“ řekl Štěrba. Splnit musela podmínku polského občanství a polského rodného čísla.

Termíny do poloviny března jsou už v Polsku obsazené

Starostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková řekla, že informace o tomto trendu zatím nemá. Připouští ale, že se takové případy objeví: „Lidé žijící v pohraničí využívají běžně benefitů, které jim nabízí jedna či druhá země.“

Systém rezervace na očkování proti covidu-19 pro lidi ve věku od 70 do 80 let spustilo Polsko ráno. Senioři stáli v dlouhých frontách před zdravotními středisky, aby se přihlásili osobně, telefonní linka kvůli náporu volajících kolabovala. Zájemci během několika hodin obsadili drtivou většinu termínů do konce března.

Zdravotníci v osmatřicetimilionovém Polsku aplikovali lidem přes 603 tisíc dávek. Očkovací centra jich dostala přes 789 tisíc. Už týden mají možnost se zaregistrovat lidé starší 80 let, jako první se koncem prosince začali očkovat zdravotníci.

V desetimilionovém Česku bylo do středečního večera podáno 154 567 dávek vakcíny proti covidu. Hlásit se mohou kromě prioritních skupin, jako jsou zdravotníci, lidé starší 80 let.