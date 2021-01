Polskem zmítá aféra přednostního očkování prominentů, Německo asi prodlouží karanténu

„Zdá se, že těch osmnáct osobností nejspíš nebylo těmi, kteří potom měli očkování promovat. Nejspíš šlo o jistou známost jedné z hereček, Krystyny Jandové,“ vysvětlil zpravodaj ČT v Polsku Lukáš Mathé s tím, že mezi očkovanými figurují nejen lidé blízcí herečce, ale i další osobnosti z oblasti kultury. „Z šetření se zdá, že byli zapsáni jako nezdravotnický personál, že byli takto registrováni, a proto to očkování dostali. Kdo jim zavolal, aby na to očkování přišli, není jasné.“

Polsko chce do konce března naočkovat zhruba tři miliony lidí

Do konce března by se mělo do Polska dostat z evropských dodávek necelých šest milionů dávek vakcíny, pokračoval Mathé s odkazem na vyjádření šéfa kanceláře předsedy vlády a vládního zmocněnce pro očkování Michala Dworczyka. „Polsko má v plánu naočkovat do tohoto termínu zhruba polovinu, tedy tři miliony lidí, přesně je to dva miliony a 940 tisíc.“

Očkování v Polsku začalo 27. prosince, nejprve dostávají vakcínu lidé pracující ve zdravotnictví. „Těch je zhruba milion, podle odhadů vlády by se z nich mělo naočkovat zhruba sedm set tisíc. Ohledně zbylých tří set tisíc není jasné, zda nebudou chtít, nebo jsou tam nějaké jiné důvody. Do této chvíle se jich přihlásilo půl milionu a už 92 tisíc první dávku dostalo,“ doplnil zpravodaj ČT.

Od poloviny ledna by se měl spustit rezervační systém pro další skupinu, v níž budou senioři, příslušníci uniformovaných složek a učitelé. Celkem tato skupina čítá okolo deseti milionů lidí. Přednost budou mít senioři nad 70 let, jejichž očkování by mohla začít na konci ledna.

Z průzkumu, jejž koncem roku zveřejnil list Rzeczpospolita, vyplynulo, že 47 procent dotázaných Poláků je buď „odhodláno“ se nechat očkovat, anebo to „spíše“ plánuje. Dalších 44 procent respondentů se chce vakcinaci vyhnout a devět procent uvedlo, že ještě nejsou rozhodnutí.

Německo zřejmě míří k delší karanténě

O prodloužení stávajících přísných karanténních opatření bude jednat německá kancléřka Angela Merkelová s premiéry jednotlivých spolkových zemí. Země ke karanténě přistoupila od počátku listopadu, od 16. prosince pak její podmínky ještě více zpřísnila, neboť se nedaří šíření infekce zpomalit. Uzavřeny byly obchody, které neprodávají zboží denní potřeby, a také školy a školky. Prozatím jsou omezení stanovena do 10. ledna.

Dosavadní prohlášení zemských premiérů naznačují, že přísnější karanténa potrvá až do 31. ledna. Větší spory média očekávají v otázce znovuotevření škol. Spolková vláda prezenční výuku dlouhodobě označovala za prioritu, nyní se mnohé země včetně Bavorska či nejvíce postiženého Saska zdráhají pustit žáky do tříd již 11. ledna.

Zemští ministři školství se v pondělí shodli, že výuka by měla být postupně obnovována v těch spolkových zemích, kde to koronavirová situace umožní. Jako první by se měli vrátit do lavic žáci prvního stupně a také by se měly otevřít školky. Kdy se tak stane, by mohlo rozhodnout dnešní jednání Merkelové s premiéry.