Hubáčková navštívila obce v blízkosti Turówa. Je ochotna v Polsku dokončit smlouvu o fungování dolu

Před jednáním Hubáčková mluvila se starosty obcí, kterých se problematika Turówa nejvíc týká. Na jednání byli zastoupeni starostové z Hrádecka, Chrastavska, z Frýdlantska a také vedení kraje a zástupci vodárenských organizací.

Úterní schůzka s polskou kolegyní bude pro Hubáčkovou první od nástupu do funkce. Moskwová podle polského Dzienniku Gazeta Prawna plánuje předložit požadavek na snížení kompenzací za škody v důsledku těžby ze 45 milionů eur (přibližně jedna miliarda korun) na 25 milionů eur.

Znovu se bude vyjednávat i o tom, po jak dlouhé době by bylo možné vypovědět smlouvu, která má řešit fungování polského dolu. Polsko podle Dzienniku navrhuje, aby to bylo možné po čtyřech letech, Česko chce, aby to bylo až po 15 letech.

Příští týden prý také Varšava plánuje poslat Praze dopis o tom, že kvůli Turówu plánuje vést arbitrážní řízení. Polsko chce Česko napadnout kvůli údajné diskriminaci investic. „Jde o to, že Češi jinak přistupují k polské investici než ke své vlastní,“ tvrdí nejmenovaný zdroj Dzienniku.