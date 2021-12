Morawiecki odmítá zastavení těžby v Turówu, doufá v pokrok při jednání s novou českou vládou

Morawiecki v úterý na tiskové konferenci na dotazy ohledně Turówa odpověděl, že Polsko ani nadále nehodlá nařízení dodržovat. „Rozhodně nehodláme zastavit provoz dolu ani elektrárny. Důl a elektrárna dodávají elektřinu, teplo do stovek tisíc polských domácností,“ prohlásil Morawiecki.

Soudní dvůr Evropské unie již v květnu Varšavě nařídil, aby zastavila provoz dolu Turów u hranic s Českem až do vydání konečného rozsudku. Reagoval tak na žalobu Prahy, podle níž Polsko schválilo prodloužení těžby v dole, aniž by dostatečně posoudilo její ekologické dopady na české obce. Uzavření dolu by znamenalo i zastavení provozu nedaleké elektrárny.

Pro Česko byl zatím polský návrh nepřijatelný

Hnědouhelný důl Turów u hranice s Českem zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE chce důl postupně rozšířit a prohloubit. Obyvatelé českého pohraničí se obávají ztráty vody i nadměrného hluku a prachu.

Obě země se pokoušejí vyřešit spor prostřednictvím mezivládní dohody, po níž by Praha žalobu stáhla. Tuzemské ministerstvo životního prostředí však v listopadu uvedlo, že polský návrh je pro Českou republiku nepřijatelný. Ministerská mluvčí tehdy poznamenala, že návrh je třeba projednat se zástupci stran nové české vlády, která začala fungovat ve druhé polovině prosince. Zda dojde v návrhu dohody z polské strany k nějakým změnám, Morawiecki neupřesnil.