Žižkovský vysílač začal růst nad Prahou před 35 lety. Ustoupit musel i židovský hřbitov

Hřbitov na Žižkově ve Fibichově ulici vznikl jako morový hřbitov po epidemii z let 1679 až 1680. Ústředním pražským židovským hřbitovem byl více než sto let, od 1. června 1787 do července 1890, kdy byl zřízen Nový židovský hřbitov na Olšanech. Celkem zde bylo pohřbeno kolem 37 tisíc osob. V roce 1925 byla část hřbitova změněna na park, před rokem 1960 byla zbořena velká část ohradní zdi a tři čtvrtiny hřbitova byly změněny na Mahlerovy sady. V letech 1985 až 1990 byla na místě parku vystavěna věž televizního vysílače. Nyní je zachována pouze severní část hřbitova s náhrobky od 18. století do druhé poloviny 19. století. Nacházejí se zde náhrobky slavných rabínů, nejnavštěvovanější je hrob pražského vrchního rabína Ezechiela Landaua.