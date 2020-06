Když svítil měsíc a smečka začala výt, vstávaly nám chlupy hrůzou, říkají autoři dokumentu Návrat vlka

Kameraman Jan Polonský : Bylo to náročné časově i fyzicky. Záběry na dokument jsem si víc vychutnával, dělal jsem je delší, mohl jsem si víc hrát. Hodně velký zážitek bylo noční natáčení. Byla noc, svítil měsíc a vlci najednou začali výt. To byl mrazivý zážitek – někde tam ve tmě je čtrnáctičlenná smečka. Vstávaly nám chlupy hrůzou. Možná ne hrůzou, ale spíš takovým nadšení. Bylo to nádherné.

Autor námětu Roman Ondrůj: Na jednu stranu ukazujeme, že jsou lidé, kteří se umí s návratem vlka vyrovnat. Na druhé straně jsou zarytí odpůrci. Myslím, že jsme dobře ukázali i jejich argumenty. Pochopil jsem, že pro farmáře je to velmi emotivní záležitost, protože mají škody na svých zvířatech, o která se starají. Určitě si zaslouží pomoc.

Autor scénáře a redaktor ČT Přemysl Šrámek: (Při redakční práci) jsme denně v terénu, denně se věnujeme různým tématům. Jedním z těch témat, kterým jsme se pravidelně věnovali poslední tři čtyři roky, byl právě výskyt vlků na Broumovsku. Je to téma, které si zaslouží větší prostor. Konfrontaci názorů člověka, chovatele, který má z vlků opravdu velký strach a na druhé straně chovatele, který se nějakým způsobem přizpůsobil.

Autor námětu Roman Ondrůj: Část lidí má ale tendenci hledat jednoduchá řešení – že se těch vlků zbavíme. Místo toho, abychom nad tím raději přemýšleli. Máme kapacitu, sílu, bohatství na to, abychom mohli fungovat společně.

Téma návratu vlka, velkých šelem do přírody, je celospolečenské, aktuální. Není jen o tom, že se vlci vrací, a co způsobují, ale vyvolává to mnohem hlubší otázky o naší schopnosti řešit věci, fungovat s přírodou, schopnosti kompromisů, a to nejen Čechů, ale lidstva obecně.