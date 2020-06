Vlci se vrací do českého pohraničí. Příroda vítězí, chovatelům ovcí to ale radost nedělá

„Ti vlci tady nemají co dělat a já bych byl tolerantní v tom smyslu, že by byli v národních parcích, kde je příroda chráněná. V ostatním území bych povolil kvóty na odstřel,“ říká.

Tomáš Havrlant ve Vernéřovicích na Broumovsku farmaří dvacet let. Kvůli vlkům musel změnit způsob chovu. Před návratem vlků nechával ovce samotné na pastvinách čtyřiadvacet hodin denně. Teď je před soumrakem zahání do vysoké ohrady hlídané psy.

„Vlci se šíří z několika směrů. Pro naši republiku jsou zajímavé tři populace, které se tu rozpínají. Je to karpatská, alpská a lužická nížinná. Všechny expandují. Za posledních padesát let se místa, kde se vlk vyskytuje, zvětšila. Není to žádné umělé vysazování, je to spontánní proces,“ říká Aleš Vorel z České zemědělské univerzity v Praze.

V Německu ohrady a psi fungují

Za rok 2018 bylo v Českém pohraničí více než tři sta útoků vlků na ovce. „Je to rozhodně problém, vznikají škody. Je pochopitelné, to chovatele přivádí k zuřivosti. Pro vlka jsou nezabezpečená stáda to nejjednodušší, čeká tam na něj maso. Když budou stáda zabezpečena ploty a psy, tak to pro vlka už nebude jednoduchá kořist. Raději půjde lovit srny do lesa,“ vysvětluje Aleš Vorel z České zemědělské univerzity.

„Ve východní části Německa jsou desítky až stovky vlků. V rámci našeho projektu se snažíme Sasy inspirovat. Kombinací elektrického ohradníku, mechanického zabezpečení a psů může dojít k maximální redukci útoků vlků na ovce,“ dodává.

Podle chovatelů stát hodně slibuje, ale neplní

Zatímco Petr Zacharda bere vlka jako součást přírody a na jeho přítomnost si zvykl, Tomáš Havrlant je bytostně přesvědčen, že do zemědělské krajiny vůbec nepatří.

„Jakmile vlci útočí, tak přeskakují překážky, plot vysoký metr deset není překážka, musí to být sto čtyřicet centimetrů. Já mám tři kilometry ohrad, když je zvýším, tak se vlci mohou třeba podhrabat. Navíc nemám rovný terén. Sítě ovce protrhnou, když budou ve stresu,“ vysvětluje.

V Krušných horách se jako ideální ochrana ovčích stád prokázala kombinace hlídacích a pasteveckých psů. Hlídací pes vlka zastraší, ten pastevecký udržuje stádo pohromadě.

„Stát hodně slibuje, ale moc neplní. Jediné, co se zlepšilo, byly náhrady výše škod. Že by nám pomohl se stavěním plotů a nákupem psů, nepomohl. My jsme už v roce 2017 podali projekt podle výzvy ministerstva životního prostředí. Teď bude vyhlášena nová výzva, tak snad to bude lepší, ale moc tomu nevěřím,“ říká chovatel Harvant.

Divočáci jsou pro člověka nebezpečnější než vlci

S tím, jak se vlci objevují v české krajině, rostou obavy nejenom mezi farmáři, ale i mezi obyvateli. „Vlk může být nebezpečný, je to velká šelma, váží až padesát kilogramů, ale daleko větším nebezpečím jsou divočáci. To, že se s ním potkáte, je mnohem pravděpodobnější. Divočák rovnou útočí, toho by se lidi měli bát. Ve srovnání s vlkem je to riziko větší,“ vysvětluje Aleš Vorel.

„Vlky není třeba střílet. Já mám samozřejmě vztek, když najdeme roztrhané ovce, ale vlk je součástí přírody, jen je třeba účinně se bránit,“ uzavřel Petr Zacharda. Tomáš Havrlant má jiný názor.

„Hezké zvíře to je, má obdivuhodné chování ve smečce, ale když ho vidím v zoo. Něco jiného je, když ho mám v bezprostředním kontaktu, to už je to můj konkurent, ohrožuje moje ovce. Pro mě má ovce a její život stejnou cenu jako vlk. Není na něm nic mimořádného, nic lepšího ani horšího,“ uzavírá.