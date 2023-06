Obchvat Náchoda má stavební povolení. Práce by mohly začít příští rok

„Na stavbu 7,4 kilometru dlouhého obchvatu Náchoda aktuálně probíhá ještě majetkoprávní vypořádaní a zpracovává se zadávací dokumentace stavby pro výběr zhotovitele,“ uvedl Mátl. Letos by měl na stavbě začít archeologický výzkum. Stavební řízení pro vydání stavebního povolení zahájil krajský úřad v polovině ledna.

Výběrové řízení na stavební firmu by ŘSD podle dat v informačním letáku ke stavbě obchvatu chtělo vypsat letos. Vlastní stavba obchvatu by mohla začít na konci roku 2024 a hotová by měla být v roce 2027. Náklady na stavbu obchvatu se odhadují na 3,15 miliardy korun bez DPH.

Letos v lednu úřady vydaly první demoliční výměry na stavby v trase obchvatu. Vlastní demolice objektů ŘSD předpokládá ve druhé polovině letošního roku. Ke konci loňského roku měl stát v trase obchvatu vykoupeno asi 85 procent pozemků.

Starosta Náchoda Jan Birke (ČSSD) označil vydání stavebního povolení za zásadní zlom v celé přípravě obchvatu. „Je to klíčový dokument, který stavbu zásadně posouvá a dává jí zásadní konturu. Věřím, že v příštím roce stavba začne,“ řekl.

Uvedl, že od ministra dopravy Martina Kupky (ODS) má ujištění, že obchvat patří mezi klíčové dopravní stavby státu. Birke dodal, že po krajském stavebním povolení na hlavní stavební objekty obchvatu by měl v příštích dnech vydat Městský úřad Náchod stavební povolení na 32 souvisejících stavebních objektů.

Dva tunely a dvě mostní estakády

Obchvat bude dlouhý šest a půl kilometru a mimo město svede tranzitní dopravu ze silnice I/33 mezi Hradcem Králové a hraničním přechodem do Polska. Součástí stavby bude i 930 metrů dlouhá přeložka silnice I/14, která k Náchodu přivádí dopravu od Nového Města nad Metují a Rychnova nad Kněžnou. Obchvat bude mít dva tunely o celkové délce 463 metrů a dvě mostní estakády o celkové délce 583 metrů.

Pravomocné územní rozhodnutí pro stavbu obchvatu získalo ŘSD v roce 2017. Vydání pravomocného územního rozhodnutí trvalo úřadům osm let.

ŘSD nyní v Královéhradeckém kraji od loňského září staví obchvaty Jaroměře na Náchodsku a Nové Paky na Jičínsku. Od jara 2021 ŘSD buduje obchvat městysu Doudleby nad Orlicí na Rychnovsku. Řidičům by se měl otevřít letos v červenci. Královéhradecký kraj nyní buduje druhou etapu obchvatu Opočna na Rychnovsku. Stavba by měla být hotová v roce 2024.