Bazén u hotelu Thermal otevře v neděli. Zahájení filmového festivalu nestihne

Opravy hotelu vláda navýšila o 300 milionů

Hotel Thermal byl na základě architektonického návrhu Věry a Vladimíra Machoninových postaven ve druhé polovině 70. let pro Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Rekonstrukce, která začala loni, by měla stát podle původního zadání asi 580 milionů korun, přičemž 300 milionů na ni dal stát vkladem do základního jmění hotelu. Dalších 148 milionů korun projekt získal na energetické úspory ze Státního fondu životního prostředí, zbytek pokryje úvěr.



Letos v červenci vláda rozhodla o dalším navýšení základního jmění hotelu o 300 milionů korun na 1,1 miliardy korun. Důvodem byl propad tržeb kvůli pandemii, růst cen stavebních prací a neočekávané náklady spojené s modernizací hotelu, jako například potřeba likvidace nebezpečných látek či nutnost sanace havarijních kovových konstrukcí. Hotel je ale už z velké části opraven a od druhé poloviny června začal znovu přijímat hosty.