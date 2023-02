Stavba brněnského okruhu pokročila. Nad Tomkovým náměstím roste dvacetimetrový most

„Je vidět oboustranná silniční galerie, která bude sloužit pro oba dva směry – směrem do Pisárek i směrem do Králova Pole,“ přiblížil asistent správce stavby z Ředitelství silnic a dálnic Michal Slavíček.

Hrubá část stavby by měla být hotová před koncem letošního roku. Provoz pak silničáři z provizorní komunikace převedou do jednoho z tubusů. Obě etapy, Tomkovo náměstí i Žabovřeská, by tak měly být podle plánu dokončené v příštím roce. Dohromady vyjdou silničáře zhruba na 4,3 miliardy korun.