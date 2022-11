Z Brna na vídeňské letiště pojedou brzy přímé vlaky, pilotní provoz potrvá do června

Na vídeňské letiště se lze dostat ještě řadou dalších spojů RegioJetu i Českých drah, ale s přestupem na vlaky rakouských drah na vídeňském hlavním nádraží. Tamější letiště slouží jako výchozí bod pro letecká spojení jak po Evropě, tak do řady dalších měst po celém světě. Brno proto usilovalo o přímé spojení, protože pravidelná osobní doprava na brněnském letišti dlouhodobě skomírá a nedaří se nijak zajistit provoz nových linek.

Vlak objednaný magistrátem bude z Brna vyjíždět ve 3:48, z Vídně ve 21:15. Jezdit budou i další dva páry spojů, které dopravce vypraví na komerční riziko a jde o spojení Prahy, Brna a Vídně, upřesnila v tiskové zprávě mluvčí RegioJetu Alexandra Janoušek Kostřicová. Tyto vlaky budou z Brna odjíždět v 11:48 a 18:48, z Vídně v 6:15 a ve 14:15, cestovní doba je zhruba dvě hodiny. Vlaky zastaví ještě na vídeňském hlavním nádraží a v Břeclavi. Ve všech spojích začíná cena jízdenky na 299 korunách.

Spoje objednávané Brnem budou jezdit do 19. února pouze v pondělí, ve středu, v pátek a v neděli, v ostatních dnech pojedou na komerční riziko dopravce. Poté pojedou na objednávku města až do 10. června denně. Podle radního pro dopravu Petra Kratochvíla (ODS) bude město provoz linky průběžně vyhodnocovat a dopravní obslužnost by měla být zachovaná po celý příští rok. Brno dostalo ještě jednu nabídku, vybralo si RegioJet jako výhodnější.