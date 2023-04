Čínský jüan míří vzhůru. Trpělivě bude zřejmě podrývat pozici dolaru a spojovat odpůrce americké měny

Hlavní hry se nyní vedou o platby za ropu

V lednu letošního roku ohromil saúdskoarabský ministr financí Muhammad Džadaán prohlášením, že tato země by byla – poprvé po 48 letech – otevřená obchodovat se svou ropou i v jiných měnách, než je pouze dolar.

Někteří to považovali za nejnovější signál, že mocné státy po celém světě chystají „dedolarizaci“ globální ekonomiky. Spojovali to i s tím, že ruský vládce Vladimir Putin loni na 14. summitu zemí BRICS navrhoval vznik nového „mezinárodního měnového standardu“. Mezitím zároveň Čína naléhá na producenty ropy a hlavní vývozce, aby jako platbu přijímali jüany.

V březnu pak americký deník Wall Street Journal přinesl zprávu, že probíhají jednání Saúdů s Číňany o tom, jak platit část saúdské ropy pro Čínu v jüanech. WSJ uvedl, že by to byla známka dalšího příklonu toto největšího exportéra ropy k Asii. Dodal, že podobné rozhovory probíhaly i v minulosti a byly na několik let přerušeny, ale letos se znovu daly do pohybu.

Bývalý významný americký politik, nyní již na odpočinku, Ron Paul označil oznámení Saúdů za možná nejdůležitější zprávu (nejen) letošního roku. Připomněl, že bývalý americký prezident Richard Nixon v první polovině sedmdesátých let minulého století „připoutal Saúdskou Arábii k dolaru“. Výměnou za to, že USA budou toto královstí podporovat, a to i zbraněmi, bylo domluveno, že všechny své ropné transakce budou Saúdové zprostředkovávat v dolarech (příkladu Saúdů následovala také Organizace zemí vyvážejících ropu – OPEC – a svou ropu oceňovala v amerických dolarech).

Saúdové rovněž souhlasili, že velkou část takto získaných takzvaných petrodolarů budou investovat do nákupu amerických dluhopisů. Dnes je Saúdská Arábie šestnáctým největším držitelem amerických vládních dluhopisů.

Paul to považuje za významný důvod, proč si dolar udržuje pozici hlavní měny v devizových rezervách. Dodal rovněž, že dedolarizace ohrožuje schopnost Spojených států zvládat obří dluhy a přitom v USA navíc není, až na výjimky, ochota ke škrtům ve výdajích.

Ekonom Bartoň celou situaci nevidí tak vyhroceně. Poukázal na to, že ropné státy Blízkého východu, zejména právě Saúdská Arábie, provádí námluvy s čínskou měnou již léta. „Alespoň symbolicky by bylo pro Čínu velkým vítězstvím, kdyby mohla Saúdské Arábii za ropu platit svou měnou. Saúdové stále deklarují, že je to zajímá. Ale podle všeho spíše proto, aby zvýšili svoji vyjednávací pozici vůči USA, než aby skutečně nějak pokročili směrem k čínské měně,“ domnívá se Bartoň.

Alternativy za dolar při platbách za ropu ovšem mezitím začaly zkoumat také Írán, Indie a Spojené arabské emiráty, upozornil australský zpravodajský web news.com.au.

Dolar je zatím velmi vysoko, ale jüan má příležitosti před sebou

Názory na podobu budoucího měnového systému se pochopitelně velmi různí. Pozice dolaru však stále výrazně předstihuje ostatní měny, takže i přes její očekávané oslabování si americká měna bude držet výrazný náskok. Americký Fed v říjnu 2021 uvedl, že v letech 1999 až 2019 tvořil dolar 96 procent fakturace celkového obchodu na americkém kontinentu, 74 procent v asijsko-pacifickém regionu a 79 procent ve zbytku světa. Jedinou výjimkou byla Evropa, kde má dominantní postavení euro.

Ekonomický historik z Milánské univerzity Luca Fantacci řekl pro Euronews, že budoucí měnový systém by mohl najít využití různých měn pro různé funkce. „Zjednodušeně řečeno, dolar by se mohl díky své likviditě specializovat na poskytování rezervního aktiva pro finanční systém. Zatímco jüan by se mohl specializovat na poskytování měnového nástroje pro platby v reálné ekonomice, tedy pro obchod, pro dodavatelské řetězce a pro komoditní trhy.“

Elsabé Lootsová na webu The Conversation, který se věnuje odborným analýzám, soudí, že tak, jak bude svět válkou na Ukrajině stále více rozdělen, může se čínský jüan stát bezpečným útočištěm pro Rusko a další podobně smýšlející země.

Novinářka Astrid Eiraová pak odhaduje, že jüan v nejlepším případě vytlačí ostatní rezervní měny, ale ne samotný dolar. Svoji pozici pak také může posilovat prostřednictvím dvoustranných ujednání.

Finanční instituce, jako jsou Citigroup a Goldman Sachs, spolu s dalšími analytiky předpovídají, že se jüan stane do roku 2030 třetí nejpoužívanější měnou v mezinárodních platbách a také třetí nejvýznamnější rezervní měnou (za dolarem a eurem), uvedl South China Morning Post. Oproti současnosti by tak předstihl libru a jen.

Budoucnost ovlivní také digitální měny

A možný žolík na závěr – americký Fed uvedl, že výzvu pro dominanci amerického dolaru by mohlo představovat měnící se platební prostředí. „Například rychlý růst digitálních měn, a to jak soukromého sektoru, tak i oficiálních, by mohl snížit závislost na americkém dolaru.“

Americký Kongres k tomu ve své zprávě uvedl, že podle BIS se v roce 2021 zabývalo devadesát procent centrálních bank pracemi na vytvoření digitálních měn.

Americká centrální banka však považuje za nepravděpodobné, že technologie sama o sobě by mohla změnit prostředí natolik, aby zcela vykompenzovala dlouhodobé důvody, proč je dolar dominantní. Bez rozsáhlých politických či ekonomických změn, které by poškodily význam dolaru jako uchovatele hodnoty nebo prostředku směny a které by současně posilovaly atraktivitu dolarových alternativ, zůstane dolar v dohledné době pravděpodobně dominantní světovou měnou, shrnuje Fed.