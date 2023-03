Česká ekonomika mezičtvrtletně zeslábla, je v technické recesi

Analytici: Hlavní ekonomickou brzdou je inflace

„Základní obrázek situace v české ekonomice se po aktuálním zpřesnění údajů o HDP nemění. V meziročním vyjádření výrazně klesá spotřeba domácností, která je hlavním tahounem meziročního poklesu HDP,“ okomentoval hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.

„Hlavní brzdou ekonomiky zůstává inflace, která ji bude negativně ovlivňovat i v prvním pololetí letošního roku,“ myslí si hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek. Rychlý růst cen podle něj snižuje kupní sílu českých domácností, v důsledku toho klesá jejich spotřeba.

Jáč si také všímá, že nefinančním podnikům ve čtvrtém čtvrtletí stagnovala marže na úrovni 46,9 procenta. „Podnikům se v průměru již nedařilo dále zvyšovat ziskové marže. Z pohledu krocení inflace v ekonomice by to byla dobrá zpráva, neboť by šlo o náznak, že strana poptávky již nechce akceptovat další výrazné nárůsty cen,“ upozornil.