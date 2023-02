Nekula hovoří o koordinaci vysokých cen cukru obchodními řetězci. Svaz obchodu to odmítá, odkazuje na distributory

Zdražování cukru začalo loni v říjnu a podle údajů, s nimiž přišel lidovecký ministr zemědělství Zdeněk Nekula, se prakticky vyhnulo zemědělcům, u nichž zůstaly ceny cukrové řepy neměnné. V cukrovarech se začaly zvedat a do konce roku vzrostly o šest korun. „Ale u prodejců došlo k něčemu nevídanému, řekl bych i nekalému. Mezi zářím a říjnem došlo ke skokovému nárůstu – do konce roku plus 14 korun. Tuto změnu nemohl udělat jeden obchodní řetězec, muselo to udělat více obchodních řetězců,“ prohlásil šéf resortu zemědělství.

Nekula míní, že obchodníci zdražení cukru vzájemně koordinovali. To ovšem po pondělním kulatém stole odmítl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. „Pokud na této situaci někdo vydělává, tak obchodní řetězce to skutečně nejsou. Je jenom dobře, že to antimonopolní úřad prověří, ať už konečně máme všichni jasné výsledky,“ řekl Prouza.

Prohlásil také, že vláda by měla prověřit konkurenceschopnost mezi dodavatelskými řetězci. V Česku jsou podle něj u mnoha potravin jeden či dva dodavatelé, kteří ovládají třetinu trhu a diktují si ceny.