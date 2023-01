Uměle navyšované ceny před slevovými akcemi dostanou stopku

Situace je lepší. I tak umělé navyšování slev stále vidí. Praktiky prodejců například spočívají v tom, že vždy na jeden den daný produkt zdraží, a pak jej další měsíce prodávají za zlevněnou částku, přičemž zákazníky lákají na výraznou, ale iluzorní slevu. To už možné nebude. Výpočet se změní.

Už přes pět let sleduje volně dostupný on-line nástroj Hlídač shopů české internetové obchody. Zkoumá, zda jsou uváděné slevy skutečné. „Tím, že máme historii po jednotlivých dnech, tak můžeme hezky ukázat, nakolik e-shopy různými marketingovými triky navyšují slevy. Před pěti lety to byla opravdu u nás taková džungle,“ říká spoluzakladatel Hlídače shopů Jakub Balada.

Úprava reklamací

Novela nově upravuje i reklamace. U nich se prodlouží doba, kdy se předpokládá, že vada na zboží byla už při převzetí. Ze současných šesti měsíců na jeden rok. Opak musí případně dokázat sám podnikatel. Po roce se situace obrátí.

„Bude na spotřebiteli, aby to prokázal. My doufáme, že prodejci budou postupovat tak, jako postupovali doposud a nebudou spotřebitele trápit nějakými znaleckými posudky. To je samozřejmě komplikace,“ uvádí vedoucí právního oddělení dTest Petr Šmelhaus. Pokud ale posudek dá za pravdu spotřebiteli, obchodník musí služby znalce zaplatit.