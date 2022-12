Nevhodné dárky je většinou možné vrátit nebo vyměnit v prodejně, podmínky ale určuje obchodník

Například v hodinářství a klenotnictví v centru Ostravy, kde zákazníci nakupují spíš dražší zboží jako investici, anebo právě jako dárky, výměnu řeší často.

„Vždy říkáme, nic si z toho nedělejte, zavřete krabičku, přijďte, zboží rádi vyměníme nebo uděláme nějakou změnu,“ uvádí prodejní asistent Petr Zniščál. „Když klient přijde po roce – to se nám taky stalo – tak vždycky se díváme, co to je za zboží, jestli je původní obal a podobně.“

Obchodníci ale zboží, které zákazníci koupí v kamenných obchodech, nemusí zpět přijmout. Pro případnou výměnu si navíc mohou stanovit pravidla – třeba zachování původního obalu. Naopak při nákupu přes internet má zákazník právo zboží do čtrnácti dnů vrátit.

„Je to lhůta, po jejímž uplynutí toto právo už nemáme. Od kupní smlouvy odstoupíme – nemusíme uvádět žádný důvod, zboží jsme pouze povinní vrátit prodávajícímu,“ doplňuje vedoucí právního oddělení magazínu dTest Petr Šmelhaus.