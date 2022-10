Zda nám hrozí hospodářský úpadek, záleží i na spotřebě plynu tuto zimu, řekl Chmelař

Inflace v Evropské unii překonala v září další rekord, unijní průměr se blíží hranici 11 procent. Míra inflace v České republice je s 18 procenty pátá nejvyšší v EU, hůře jsou na tom jen pobaltské země a Maďarsko.

„Jsem přesvědčen, že jsme poblíž vrcholu inflace a teď se hraje zejména o to, jak dlouho ta inflace s námi bude, to je klíčová otázka,“ říká Nidetzký. „Dnes hraje o ukotvenost inflačních očekávání, toho se centrální bankéři bojí nejvíce, protože v momentě, kdy dojde k odkotvenosti inflačních očekávání, tak to je spojeno s dlouhodobým tlakem na růst mezd, na různou fiskální podporu a tím se roztáčí mzdově inflační spirála, která se velmi těžce a velmi draze zastavuje,“ varuje.

Aleš Chmelař je přesvědčen, že fakt, že Česká národní banka začala úrokové sazby zvyšovat poměrně brzy oproti jiným evropským zemím, dává České republice určitou šanci, že do takové spirály nespadne. Problémem podle něj je, že důvody pro inflaci jsou až z poloviny takzvaně nákladové.

„Jsou dané v současné situaci dvěma faktory, jedním jsou ceny energií, druhým jsou dodavatelské řetězce, respektive zvýšená ekonomická aktivita po covidu a snaha se zásobovat určitými komoditami, které nejsou v dostatku, v návaznosti třeba i na covidová opatření v Číně a obecně na zvyšující se ceny v dodavatelských řetězcích, v logistice. A to jsou věci, které snad mají dočasné trvání,“ říká ekonom.

Také podle něj je potřeba předejít tomu, aby současná inflace nepřerostla v očekávání o budoucí inflaci. Podle něj se tak zatím částečně už děje.

„My to vidíme na našich mzdových požadavcích, že jdou zhruba do poloviny celkové inflace, což je zhruba nějaká rozumná mez toho, aby neklesly příliš životní standardy, ale aby se inflace nedostala do nějaké strukturální dlouhodobé úrovně,“ tvrdí Chmelař.