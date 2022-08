Ratingová agentura Moody's zhoršila výhled Česka. Kvůli plynu z Ruska

„Dlouhodobé a závažné přerušení dodávek plynu z Ruska by mělo podstatný negativní dopad na trend růstu a rozpočtové ukazatele České republiky,“ uvádí agentura.

Poukázala přitom na „vysokou závislost České republiky na dodávkách plynu z Ruska v kombinaci s omezenými možnostmi jejich náhrady v blízkém časovém horizontu“.

V případě úplného a dlouhodobého přerušení dodávek ruského plynu v blízké budoucnosti by v České republice hrozilo jeho plošné přidělování. To by uvrhlo ekonomiku země do hluboké recese, uvádí Moody's.

Varování pro vládu

Agentura také připomíná, že Rusko v posledních týdnech podstatně snížilo dodávky plynu do Evropské unie a několik zemí EU začátkem července zaznamenalo buď úplné zastavení, nebo výrazné omezení dodávek z Ruska.

Pokud by agentura v budoucnu zhoršila i samotný rating Česka, znamenalo by to, že si Česko bude půjčovat za vyšší úrok.