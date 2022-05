Kvůli válce na Ukrajině výrazně zdražil papír. Dopad to má na letáky i knihy

Problémy momentálně řeší například papírna Balsac Pepermill, která vyrábí papír už asi sto let. „Dřevo zdražilo o sto procent během roku, tím pádem se zdražila celulóza, která se ze dřeva vyrábí. To má dopad i na sběrné papíry, což jsou naše základní suroviny. Zdražily také chemikálie, a to o třicet procent během roku,“ uvedl obchodní ředitel společnosti Jan Korčák.

Surovin je na trhu málo. Dříve se část dovážela z Ruska i Běloruska. Papírny tak aktuálně zákazníkům zvedly ceny, a ti zase začínají šetřit. „Dochází ke snížení počtu letáků, které se objevují v naší distribuční síti, a to zhruba mezi 10 až 25 procenty v porovnání s plánem,“ sdělil místopředseda představenstva PNS Ondřej Vahňa.

Obchodní řetězce si poradí, vydavatelé knih ale budou muset zřejmě zdražovat

Tištěné letáky si nadále objednávají především obchody s potravinami. Jiné společnosti ale tisk výrazně omezují, nebo dokonce úplně ruší. „Omezujeme množství vydávaných akčních letáků, a to z toho důvodu, že se zvýšily náklady na tisk, také se snažíme chovat ekologicky,“ uvedla mluvčí společnosti Datart Olga Dolínková.