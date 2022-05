Koalice je připravena prosadit konec EET i na mimořádné schůzi. ANO bude snahu blokovat

Pokud se zrušení nepovede na řádné schůzi, „tak budeme svolávat mimořádné schůze a tam ten bod prostě projednáme“, prohlásil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Hnutí ANO pak už nyní avizuje, že nejen na řádné schůzi chce schválení novely nadále blokovat. Slibuje hlavně dlouhé projevy.

„Já sama mám co říct, mám připraveno obrovské množství argumentů a věřím, že i celá řada mých kolegů,“ uvedla Stanjurova předchůdkyně ve funkci Alena Schillerová (ANO). Evidenci hájí tím, že narovnala podnikatelské prostředí.

Čas pro novelu se krátí

Podle zástupců současné vládní koalice se první čtení jejího návrhu musí stihnout nejpozději do konce června, aby se celý legislativní proces zrušení EET zvládl projednat ještě v době jejího pozastavení. Tato pauza, přijatá s ohledem na covidové období, má totiž podle dosavadních pravidel skončit v závěru letošního roku. Pokud vláda neprosadí svou novelu, bude evidence znovu povinná.

„Je prakticky vyloučeno, aby se to stihlo na řádných schůzích v průběhu jednání, a je třeba zařazovat ty mimořádné schůze,“ uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Předsedkyně sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová pak chce dát podnikatelům najevo, co je čeká, „aby nemuseli žít v obavách, zda se to stihne“.