Jednání vlády a odborů o platech ve veřejné sféře začne 25. května, řekl Středula

„Konečně se nám podařilo najít termín s premiérem a ministrem práce na téma navýšení platů – nejen na totálně přetížených a podfinancovaných úřadech práce. Doufám, že se nám ve středu 25. května v 8:00 podaří dospět k dohodě o jejich navýšení,“ uvedl Středula.

O vyhlášení stávkové pohotovosti v úřadech práce odboráři rozhodli 21. dubna. S ministrem práce Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) pak jednali před týdnem. Ministr jim pak slíbil, že vláda tento týden najde datum a jednání by se mohlo uskutečnit ještě v květnu. Stávková pohotovost začala v neděli 1. května. Odboráři úřadů práce slíbili, že ji druhý den po oficiálním oznámení termínu vyjednávání odvolají.

„Platí to, co jsme slíbili. My dodržíme slovo, které jsme dali,“ řekl Dudek. Pohotovost by tak mohla skončit ve čtvrtek. Podle předáka se tak pravděpodobně také stane. Své rozhodnutí pak odbory oznámí.