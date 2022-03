Rusko prý odeslalo úroky z dluhopisů podle plánu. Čeká, zda dolary dorazí k věřitelům

Moskva už dříve oznámila, že peníze na zaplacení má, ale že kvůli sankcím, které na ni za její invazi na Ukrajinu uvalily západní země, možná nebude schopna je odeslat do zahraničí. Pokud by Rusko nezaplatilo, ocitlo by se poprvé od bolševické revoluce před více než sto lety na pokraji platební neschopnosti u závazků vůči zahraničí.

Ministr financí Anton Siluanov před několika dny avizoval, že pokud Moskva nebude schopna odeslat platbu v dolarech, zaplatí úroky v rublech. Ratingová agentura Fitch ale v úterý uvedla, že v takovém případě by Rusko považovala za zemi v platební neschopnosti. Převod peněz pro účely těchto plateb zajišťuje Ruské federaci americký finanční ústav Citibank, informovala agentura Reuters.

Rusko má u zahraničních věřitelů dluh celkem asi 491 miliard dolarů. Z toho je zhruba osmdesát miliard dolarů splatných v příštích dvanácti měsících.

Ruská vojska 24. února zahájila invazi na Ukrajinu, což vyvolalo ostrou reakci Západu. Sankce, které demokratická část světa začala proti Moskvě zavádět, v Rusku způsobily nejhorší ekonomickou krizi od rozpadu Sovětského svazu v roce 1991.

Rubl je výrazně slabší než před invazí

Rubl se po počátečním hlubokém propadu z konce února stabilizoval a ve čtvrtek dopoledne v Moskvě zpevňoval, zatímco na devizových trzích v zahraničí jeho kurz výrazně kolísal. V obou případech ale dolar stojí více než 100 rublů, což znamená, že ruská měna zůstává citelně slabší než před začátkem invaze, kdy stál dolar kolem 78 rublů.

Vzhledem k tomu, že se Rusko kvůli sankcím nemůže dostat k podstatné části svých devizových rezerv, začaly ratingové agentury prudce snižovat hodnocení úvěrové spolehlivosti Ruské federace. Například agentura Fitch hodnotí schopnost Ruska splácet závazky známkou C. To znamená, že podle názoru této ratingové agentury je vyhlášení platební neschopnosti nevyhnutelné a riziko bezprostřední.