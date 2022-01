Ministerstvo financí zhoršilo odhad růstu ekonomiky a čeká vyšší inflaci

Růst cen bude i sociálním problémem

V této souvislosti ministerstvo financí uvedlo, že hlavním makroekonomickým i sociálním problémem bude letos vysoká inflace. „Meziroční inflace by se v prvním čtvrtletí 2022 měla pohybovat v blízkosti deseti procent a i ve zbývající části roku by měla zůstat zvýšená,“ uvedl úřad.

K inflaci by letos mělo významně přispět zdražování elektřiny a zemního plynu. Ceny bude zvyšovat také ropa a rostoucí náklady na pracovní sílu. „Protiinflačně by se naopak mělo projevit posilování české koruny k euru,“ uvádí predikce. Průměrný kurz tuzemské měny by letos měl být podle prognózy 24,40 koruny za euro.

„Jako vláda máme jen omezené možnosti, jak se zvýšenou inflací bojovat, ale nesmíme na ně rezignovat. Expanzivní fiskální politika státu vedla mezi lety 2019 až 2021 k nárůstu zadlužení vládních institucí z 30 procent na 42 procent HDP. Nám teď nezbývá než se zase vrátit nohama na zem a hospodařit jen s takovými prostředky, které máme k dispozici nebo aspoň můžeme reálně splatit,“ uvedl Stanjura.