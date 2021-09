Schillerová očekává letošní schodek státního rozpočtu kolem 400 miliard korun

Státní rozpočet skončil za rok 2020 s deficitem 367,4 miliard korun. Pro letošní rok byl schválen deficit ve výši 500 miliard. Podle Schillerové od května postupně tempo růstu schodku klesá, podle jejího odhadu by tak konečný deficit měl být kolem 400 miliard korun. „Roli ale ještě sehrají především investice,“ dodala.

Pro rok 2022 by schodek státního rozpočtu měl činit 376,6 miliardy korun. To je o 13,4 miliardy korun méně proti prvnímu návrhu rozpočtu z letošního června. Vyplývá to z návrhu, který poslalo ministerstvo financí vládě.

Ministerstvo financí nyní plánuje, že státní rozpočet by měl být vyrovnaný nebo přebytkový do sedmi let, tedy v roce 2028.