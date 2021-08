Současné podmínky firmám komplikují hledání nových trhů. Chybí materiál i zaměstnanci

Firma Patizon vyrábí spacáky a nově i bundy. Nyní se jí podařilo expandovat na další trhy. „Od podzimu začíná spolupráce v Koreji, v Japonsku, podařilo se proniknout i na nějaké další trhy v Evropě. Z takových atraktivních můžeme říct Španělsko, Norsko, Velká Británie,“ řekl spolumajitel firmy Jan Haráč.

Podobně je to i ve firmě BTL Group. Exportuje do víc než stovky zemí. Od prosince 2019 na trzích cítili útlum, podle nich se už ale situace vrací do normálu. Aktuálně staví v Bulharsku novou výrobní halu.

„Máme tam vlastně jednu z našich výrob. Jsme v té zemi velmi dobře zavedení, lidi tam máme skvělé, takže nemáme žádný důvod někam utíkat,“ vysvětluje ředitel podniku Tomáš Drbal.

Nejdříve naplnit dnešní zakázky, teprve pak hledat nové trhy

Hledat nové trhy je ale nyní pro české firmy komplikované. „Určitě to nejsou jednoduché časy pro hledání nových trhů. Exportéři se musí především soustředit na splnění současných zakázek, a to je hlavní priorita českého exportu v následujících měsících,“ soudí hlavní ekonomka Raiffesenbank Helena Horská.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák zmiňuje i další prvky. „Velmi drahé suroviny, velmi drahé vstupy a nefungující doprava. Tohle situaci nesmírně komplikuje a nové trhy se těžko shánějí. Kdo má konkurenceschopný hotový výrobek, tak musí být úspěšný na evropské i světové úrovni, to je základ.“

Situace by se mohla zlepšit už příští rok, záleží ale na tom, jestli se podaří stabilizovat dodávky materiálů, dodávají experti.