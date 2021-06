V návrhu rozpočtu chybí vládní priority za 20 miliard. Podle Schillerové se ale schodek nezvýší

Schillerová ale přiznala, že v prvním návrhu rozpočtu na příští rok zatím žádné peníze navíc pro zdravotnictví nejsou. „Ne, že bychom nechtěli navýšit státního pojištěnce, ale není na tom zatím dohoda,“ přiblížila.

Do rozpočtu se ale zatím nedostal ani návrh na vyšší přídavky pro více rodin, nižší daně pro rodiny s více dětmi nebo další růst učitelských platů, což jsou vládní priority. Dohromady jde o 20 miliard korun.

Schodek 390 miliard je však podle Schillerové nepřekročitelný strop. „Já počítám, že ekonomika šlape, nechci to zakřiknout, takže věřím, že se to může projevit na té příjmové straně pozitivně,“ uvedla ministryně. „Jakékoli navyšování, na které by nestačila příjmová strana, by bylo na úkor škrtů na výdajové straně,“ dodala.

„Jako když pejsek s kočičkou vařili dort,“ zní z opozice

Opozice však ministerstvo kritizuje za to, že v prvním návrhu rozpočtu záměrně plánovaný deficit snížilo. Obává se, že schodek může být nakonec ještě vyšší.

„Rozpočet je připravován naprosto šíleně od samého začátku. Mně to spíše připomíná, jako když pejsek s kočičkou vařili dort –⁠ naházeli tam všechno možné,“ reagoval místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Skopeček.

„To je bohužel takový běžný způsob fungování paní ministryně financí, že do rozpočtu nedává výdaje, které už schválené jsou, naopak tam zahrnuje příjmy, které ještě schválené nejsou,“ komentoval situaci místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík (Piráti).